Нічний обстріл Київщини: горіли гаражі та багатоповерхівка

фото: ДСНС Київщини

Про це повідомила пресслужба ДСНС, передає RegioNews.

Зазначається, що найбільших руйнувань зазнала Фастівщина, де внаслідок обстрілу постраждали житловий та промисловий сектори.

Рятувальники ліквідували масштабну пожежу покрівлі багатоповерхового будинку, а також займання 7 приватних гаражів.

За попередньою інформацією, обійшлося без жертв і потерпілих.

Оперативні служби продовжують працювати на місці подій, ліквідовуючи наслідки чергового акту терору з боку РФ.

Нагадаємо, цієї ночі ворог атакував і Київ. У шести районах столиці зафіксовано падіння уламків та пожежі. Попередньо відомо про 19 постраждалих.