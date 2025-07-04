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04 липня 2025, 07:38

Нічний обстріл Київщини: горіли гаражі та багатоповерхівка

04 липня 2025, 07:38
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фото: ДСНС Київщини
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Вночі, 4 липня, російські війська завдали чергового ракетного удару по мирних громадах Київської області

Про це повідомила пресслужба ДСНС, передає RegioNews.

Зазначається, що найбільших руйнувань зазнала Фастівщина, де внаслідок обстрілу постраждали житловий та промисловий сектори.

Рятувальники ліквідували масштабну пожежу покрівлі багатоповерхового будинку, а також займання 7 приватних гаражів.

За попередньою інформацією, обійшлося без жертв і потерпілих.

Оперативні служби продовжують працювати на місці подій, ліквідовуючи наслідки чергового акту терору з боку РФ.

Нагадаємо, цієї ночі ворог атакував і Київ. У шести районах столиці зафіксовано падіння уламків та пожежі. Попередньо відомо про 19 постраждалих.

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