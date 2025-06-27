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В Україні знову зросли ціни на продукти. Особливо це стосується м'яса та молочних продуктів

Про це повідомляє Главред, передає RegioNews.

У травні цьогоріч виробники промислових товарів підняли ціни в середньому на 28,9%, якщо порівнювати з цим же періодом минулого року. У харчовій промисловості цінники зросли на 21,9%.

Найбільше подорожчали м'ясні вироби (+21,4%). Молочна продукція подорожчала на 19,2%, хліб і борошняні вироби на 17,7%, напої на 9,8%, цукор на 8,6%.

При цьому фахівці зауважили, що оптові ціни позначаються на роздрібних магазинах з затримкою. Тому споживачі можуть відчути різницю через кілька місяців.

За рік в середньому продукти та алкогольні напої подорожчали на 22,1%. Найбільше подорожчали яйця майже на 86%, овочі та соняшникова олія на 35,4%, фрукти на 33,5%, вершкове масло на 28,5%.

Нагадаємо, на українському ринку вже з'явились ранні кавуни. Наприкінці червня на гуртовому ринку у Львові вартість за кілограм становила 35 гривень. При цьому експерти вважають, що низькими ціни цьогоріч не будуть.