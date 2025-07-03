В Украине производители сыра внезапно изменили цены
Производители сыра в Украине решили сменить ценники на их продукт. Стало известно, какая теперь цена на популярный продукт
Об этом сообщает agrotimes, передает RegioNews.
В Украине производители творога в мае опустили цену на 0,6%. Средняя цена составила 227 тысяч гривен за тонну. При этом мировые цены на сыр в мае выросли. В то же время, украинские производители объединили свои усилия, чтобы противостоять "серому" импорту сыров.
Напомним, в Украине сметана подорожала на 25% по сравнению с прошлым годом. По состоянию на май средняя стоимость сметаны жирностью до 15% выросла на 0,9% до 138,58 грн за килограмм. Для сравнения еще в апреле было еще 137,41 гривны за килограмм продукта.
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