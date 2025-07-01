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Сметана в Україні стала дорожчою на понад 25%, якщо порівнювати з цінами минулого року. Лише за один місяць сметана стала вище в ціні майже на відсоток

Про це повідомляє agrotimes, передає RegioNews.

У травні середня споживча вартість сметани жирністю до 15% зросла на 0,9% до 138,58 гривні за кілограм. Для порівняння ще у квітні ще було 137,41 гривні за кілограм продукту.

Якщо порівнювати з травнем минулого року, то фіксують подорожчання на 25,9%. Адже в цей період у 2024 році сметана в середньому коштувала 110,08 гривні за кілограм.

Нагадаємо, раніше повідомляли, що виробники промислових товарів підняли ціни в середньому на 28,9%, якщо порівнювати з цим же періодом 2024 року. У харчовій промисловості вартість товарів зросла на 21,9%.