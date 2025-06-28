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28 червня 2025, 00:55

В Україні подешевшала картопля: які тепер ціни

28 червня 2025, 00:55
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Ілюстративне фото
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В Україні ціни на молоду картоплю почали падати. Проте якщо порівнювати з минулим роком, все ще фіксують подорожчання

Про це повідомляє agronews.ua, передає RegioNews.

На українському ринку збільшилась пропозиція картоплі нового врожаю. Завдяки цьому ціни починають знижуватися. Зараз виробники вже продають цей овоч по 18-28 гривень за кілограм. Це на 10% менше, аніж було минулого тижня.

При цьому якщо порівнювати з минулим роком, то сьогодні картопля в Україні дорожча на 30%. Однак ціни можуть продовжувати знижуватися, оскільки пропозиція буде збільшуватися щодня.

Нагадаємо, на українському ринку вже з'явились ранні кавуни. Станом на кінець червня гуртовому ринку у Львові вартість за кілограм становила 35 гривень. Проте не очікується, що ціни значно впадуть цьогоріч.

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