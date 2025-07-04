Сили оборони залишили окупантів без зв’язку на Півдні України
На Півдні України пілоти "бойових пташок" уразили засоби зв’язку російських загарбників
Про це повідомляє Держприкордонслужба, передає RegioNews.
"У результаті скоординованих і точних дій операторів FPV-дронів, було успішно знищено ворожу автівку, яку окупанти використовували для пересування, а також дві антени зв’язку, розгорнуті для координації бойових дій", — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, днями прикордонники вибили окупантів із нір і спалили російську техніку на Донеччині.
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