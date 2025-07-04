Силы обороны оставили оккупантов без связи на Юге Украины

фото: ГПСУ

Об этом сообщает Госпогранслужба, передает RegioNews.

"В результате скоординированных и точных действий операторов FPV-дронов, была успешно уничтожена вражеская машина, которую оккупанты использовали для передвижения, а также две антенны связи, развернутые для координации боевых действий", — говорится в сообщении.