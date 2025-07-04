Силы обороны оставили оккупантов без связи на Юге Украины
На Юге Украины пилоты "боевых птичек" поразили средства связи российских захватчиков
Об этом сообщает Госпогранслужба, передает RegioNews.
"В результате скоординированных и точных действий операторов FPV-дронов, была успешно уничтожена вражеская машина, которую оккупанты использовали для передвижения, а также две антенны связи, развернутые для координации боевых действий", — говорится в сообщении.
Напомним, на днях пограничники выбили оккупантов из нор и сожгли российскую технику в Донецкой области.
Силы обороны атаковали позиции россиян на КурщинеВсе новости »
03 июля 2025, 05:40Пограничники показали, как "Скорпионы" уничтожают россиян под Волчанском
03 июля 2025, 01:25Бойцы бригады "Форпост" уничтожили артиллерийскую установку, личный состав и группу боеснабжения россиян
02 июля 2025, 13:53
03 июля 2025
Переставление кроватей. Как Кабмины Зеленского трансформировались и чем это завершится
Шесть последних лет фактически потерявший субъектность Кабинет министров превратился в место, где беспрестанно "переставляют кровати", не понимая, что это не приносит никакого положительного результат...
01 июля 2025
Какие скандалы мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив пытается скрыть за "запретом абортов"
Зачем Руслану Марцинкиву и его фракции в городском совете Ивано-Франковска вдруг вздумалось побороться с абортами
27 июня 2025
Трамп и Зеленский на саммите НАТО. Что изменилось в Белом доме и чего ждать украинцам от войны
Неужели на американского нарцисса так повлиял костюм украинского президента?
24 июня 2025
Суды и протесты: как в селах борются против "оптимизации" больниц и школ
Существует масса случаев, когда местные органы власти принимали решения, игнорируя мнение общественности. Например, что касается школ и больниц, которые сегодня массово закрываются особенно в сельской...
Столица в дыму: качество воздуха резко ухудшилось
04 июля 2025, 07:27В Ровно водитель под наркотиками убегал от патрульных и протаранил шлагбаум управления полиции
04 июля 2025, 07:10Массированная атака на Киев: повреждены дома, медучреждение и десятки пострадавших
04 июля 2025, 07:06На Львовщине мужчина натолкнулся на забор и свисал головой вниз
04 июля 2025, 06:10На стройплощадке в Ивано-Франковске нашли артснаряд
04 июля 2025, 05:40В Харькове осудили мужчину, пытавшегося убить женщину и ее 12-летнюю дочь
04 июля 2025, 05:05Дочь Оли Поляковой выходит замуж: звездная мама узнала об этом онлайн
04 июля 2025, 04:45Впервые в Украине: суд официально признал однополые отношения
04 июля 2025, 04:25Массовое отравление шаурмой в Калиновке: работнику кафе сообщили о подозрении
04 июля 2025, 04:00
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Переставление кроватей. Как Кабмины Зеленского трансформировались и чем это завершится
Какие скандалы мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив пытается скрыть за "запретом абортов"