Бійці бригади "Форпост" знищили артилерійську установку, особовий склад та групу боєпостачання росіян
Знищено не лише техніку, а й живу силу ворога
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.
Бійці бригади "Форпост" завдали точного удару по позиціях противника, знищивши російську артилерійську установку разом із її розрахунком.
Також було ліквідовано групу боєпостачання окупантів, яка перебувала в районі цілі.
Нагадаємо, вночі українські прикордонники знищили 5 ворожих "Шахедів".
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