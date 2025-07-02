Прикордонники вибили окупантів із нір і спалили російську техніку на Донеччині
Воїни підрозділу безпілотних авіаційних систем "Фенікс" бригади "Помста" продовжують утилізувати російських загарбників на Донеччині
Кадри знищення окупантів оприлюднила Держприкордонслужба, передає RegioNews.
"Знищено 4 вантажівки, камеру спостереження, наземний роботизований комплекс та укриття противника", — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, раніше на Донеччині підрозділ "Фенікс" вполював російський комплекс РЕБ "Житель".
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