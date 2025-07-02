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ГУР повідомило про ліквідацію командувача Чорноморського флоту РФ у Криму - віцеадмірала Ільдара Ахметова

Про це повідомляє Телеграм-канал "Україна про Головне", передає RegioNews.

Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомило про ліквідацію командувача Чорноморського флоту Росії в Криму. Про це стало відомо завдяки повідомленню в одному з ворожих месенджерів, де йшлося, що внаслідок точного удару з боку ГУР загинув віце-адмірал Ільдар Фернандович Ахметов, який очолював Чорноморський флот РФ.

Загинув віцеадмірал та командувач ЧМФ Ільдар Ахметов

У повідомленні також зазначено, що це був значний удар по ворогу, а реакція з їхнього боку очікується найближчим часом. Російські джерела висловлюють рішучість помститися за втрату свого високопоставленого командира.

Ліквідація такого високопоставленого військового керівника має великий стратегічний і моральний вплив, зокрема на оперативність дій Чорноморського флоту в Криму та регіоні загалом.

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