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Об этом сообщает Телеграмм-канал "Украина о Главном", передает RegioNews.

Главное управление разведки Министерства обороны Украины сообщило о ликвидации командующего Черноморским флотом России в Крыму. Об этом стало известно благодаря сообщению в одном из вражеских мессенджеров, где говорилось, что в результате точного удара со стороны ГУР погиб вице-адмирал Ильдар Фернандович Ахметов, возглавлявший Черноморский флот РФ.

Погиб вицеадмирал и командующий ЧМФ Ильдар Ахметов

В сообщении также говорится, что это был значительный удар по врагу, а реакция с их стороны ожидается в ближайшее время. Российские источники выражают решимость отомстить за утрату своего высокопоставленного командира.

Ликвидация такого высокопоставленного военного руководителя имеет большое стратегическое и моральное влияние, в частности, на оперативность действий Черноморского флота в Крыму и регионе в целом.

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