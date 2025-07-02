Бойцы бригады "Форпост" уничтожили артиллерийскую установку, личный состав и группу боеснабжения россиян

фото: ГПСУ

Уничтожена не только техника, но и живая сила врага

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.

Бойцы бригады "Форпост" нанесли точный удар по позициям противника, уничтожив российскую артиллерийскую установку вместе с ее расчетом.

Также была ликвидирована группа боеснабжения окупантов, которая находилась в районе цели.

Напомним, ночью украинские пограничники уничтожили 5 вражеских "Шахедов".