У Міноборони назвали втрати російської армії від початку 2025 року

фото: Міністерство оборони України

За пів року армія РФ втратила в Україні понад 19 дивізій (понад 230 тисяч солдат) та 8 222 артсистеми

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Міністерство оборони України.

"У першому півріччі 2025 року санітарні та незворотні втрати особового складу російської армії склали 230 180 солдатів. Умовно, це чисельність понад 19 дивізій", — пояснили у відомстві.

За даними Генерального штабу ЗСУ, за пів року ворог втратив 1 311 танків та 2 885 бойових броньованих машин. Найбільше танків у першому півріччі російська армія втратила в лютому — 331 одиницю. Найбільше ворожих ББМ наші воїни спалили у січні — 610 та березні — 607 одиниць.

Також із початку року знищені або пошкоджені понад 21 021 одиниця автомобільної техніки ворога.

Сили оборони продовжують успішну контрбатарейну боротьбу. У першому півріччі захисники знищили або пошкодили 8 222 одиниці ворожих артсистем.

Наразі спостерігається тенденція до збереження великої кількості боєзіткнень: в червні їх кількість становила — 5 304. А загалом за пів року відбулось понад 28 273 бойових зіткнення.