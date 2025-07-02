17:14  01 липня
В Україні залишилось рекордно мало школярів
16:25  01 липня
З’явилися нові деталі убивства у Харківському СІЗО
16:47  01 липня
У Львові запустили зв’язок 5G
UA | RU
UA | RU
02 липня 2025, 01:25

У Міноборони назвали втрати російської армії від початку 2025 року

02 липня 2025, 01:25
Читайте также на русском языке
фото: Міністерство оборони України
Читайте также
на русском языке

За пів року армія РФ втратила в Україні понад 19 дивізій (понад 230 тисяч солдат) та 8 222 артсистеми

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Міністерство оборони України.

"У першому півріччі 2025 року санітарні та незворотні втрати особового складу російської армії склали 230 180 солдатів. Умовно, це чисельність понад 19 дивізій", — пояснили у відомстві.

За даними Генерального штабу ЗСУ, за пів року ворог втратив 1 311 танків та 2 885 бойових броньованих машин. Найбільше танків у першому півріччі російська армія втратила в лютому — 331 одиницю. Найбільше ворожих ББМ наші воїни спалили у січні — 610 та березні — 607 одиниць.

Також із початку року знищені або пошкоджені понад 21 021 одиниця автомобільної техніки ворога.

Сили оборони продовжують успішну контрбатарейну боротьбу. У першому півріччі захисники знищили або пошкодили 8 222 одиниці ворожих артсистем.

Наразі спостерігається тенденція до збереження великої кількості боєзіткнень: в червні їх кількість становила — 5 304. А загалом за пів року відбулось понад 28 273 бойових зіткнення.

Нагадаємо, за минулий тиждень Сили оборони України знищили 7 450 російських окупантів.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
війна військова техніка Міноборони окупанти ЗСУ Генштаб втрати росіян
У ЗСУ посилили заходи безпеки в навчальних центрах: заборонено скупчення військових та техніки
01 липня 2025, 12:28
Генштаб ЗСУ оновив дані про втрати Росії: інформація станом на 1 липня
01 липня 2025, 12:00
Українські війська стабілізували фронт на Сумщині: знищено понад 9 тисяч окупантів, - Генштаб
30 червня 2025, 15:49
Всі новини »
01 липня 2025
Які скандали мер Івано-Франківська Руслан Марцінків намагається приховати за "забороною абортів"
Навіщо Руслану Марцінківу і його фракції у міській раді Івано-Франківська раптом заманулося поборотися з абортами
27 червня 2025
Трамп і Зеленський на саміті НАТО. Що змінилося у Білому домі та чого чекати українцям від війни
Невже на американського нарциса так вплинув костюм українського президента?
24 червня 2025
Суди і протести: як у селах борються проти "оптимізації" лікарень і шкіл
Існує маса випадків, коли місцеві органи влади приймали рішення, ігноруючи думку громадськості. Наприклад, що стосується шкіл і лікарень, які сьогодні масово закриваються особливо в сільській місцевос...
23 червня 2025
(Не)довіра, публічність, відкритість. Три уроки, які мають винести українці з історії Назарія Гусакова
Черговий скандал – фінансова махінація переполошила усі українські соцмережі
Познайомився в інтернеті і набрав кредитів: у Дніпрі судитимуть 17-річного хлопця, який "обчистив" банківські рахунки жінки
02 липня 2025, 01:55
На Рівненщині затримали водія, який влаштував "таємну поїздку" ухилянту
02 липня 2025, 00:55
ЗСУ вдарили по пункту управління російської армії на Донеччині
02 липня 2025, 00:15
Бив стільцем і душив: а Житомирщині чоловік вбив двох жінок
01 липня 2025, 22:55
На Львівщині викрили мільйонний наркобізнес
01 липня 2025, 22:10
Президент Зеленський назвав причину загибелі командира 110-ї окремої механізованої бригади
01 липня 2025, 21:55
На Харківщині волонтер отримав три роки умовно за те, що допомагав чоловікам виїхати за кордон
01 липня 2025, 21:27
У Запоріжжі патрульні допомогли врятувати хижу пташку
01 липня 2025, 20:55
В Івано-Франківську депутатів закликають пройти психіатричну експертизу
01 липня 2025, 20:02
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Які скандали мер Івано-Франківська Руслан Марцінків намагається приховати за "забороною абортів"
Трамп і Зеленський на саміті НАТО. Що змінилося у Білому домі та чого чекати українцям від війни
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Сергій Фурса
Максим Жорін
Всі блоги »