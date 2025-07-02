Уночі українські прикордонники знищили 5 ворожих "Шахедів"

фото: ДПСУ

У ніч на 2 липня прикордонники знищили 5 ворожих БпЛА

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.

Три ворожі БпЛА типу Shahed, які атакували Україну з моря, вразили сьогодні вночі на Одещині бійці Морської охорони Державної прикордонної служби України.

Ще два ворожі дрони-камікадзе, які летіли з боку РФ, збили прикордонники, які боронять сухопутний кордон. Зокрема, один безпілотник збили бійці Сумського прикордонного загону, інший – прикордонники Харківського загону.

Нагадаємо, у ніч на 2 липня РФ запустила по Україні ракети та понад сотню дронів.