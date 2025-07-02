ЗСУ озброїли новими ударними дронами на оптоволокні

фото: Міністерство оборони України

Міністерство оборони кодифікувало та допустило до використання у підрозділах ЗСУ безпілотний літальний апарат "РОННІ-13" українського виробництва

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Міністерство оборони України.

Дрон "РОННІ-13" має оптоволоконне управління.

"Ці "бойові пташки" мають міцну легку раму, ємнісні акумулятори та потужні безколекторні двигуни, які дозволяють нести бойовий заряд для ураження живої сили та техніки противника на значні відстані", — заявили в Міноборони.

За даними відомства, коптери "РОННІ-13" можуть оснащуватись різними типами камер, які дозволяють виконувати завдання удень або в нічну пору доби.

Нагадаємо, раніше парк повітряних камікадзе ЗСУ поповнив новий FPV-комплекс "Світловод".