Буданов назвал максимальное количество дронов, которые Россия способна запустить за раз

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Начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что у России есть техническая возможность запускать до 500 дронов одновременно по территории Украины

Об этом он сказал в ходе общения с журналистами, передает RegioNews.

"Каждый день нереально это делать. Периодически - будут делать. К сожалению, такая возможность у них есть. До 500 они реально могут запускать в едином пуске", - подчеркнул Буданов.

В то же время, по его словам, российские военные усовершенствуют свои беспилотники, в частности, переходят на 16-канальные антенны с контролируемой направленностью приема.

"Совершенствуют антенны CRP, на 16-канальные переходят", - отметил он.

Напомним, в ночь на 2 июля РФ выпустила по Украине четыре ракеты, а также 114 ударных дронов типа "Shahed" и беспилотников-имитаторов разных типов. Попадание БпЛА зафиксировали в 14 локациях, падение сбитых дронов обнаружили на двух локациях.