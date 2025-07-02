Росія запустила по Україні ракети та понад сотню дронів: як відпрацювала ППО

фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

У ніч на 2 липня РФ випустила по Україні чотири ракети, а також 114 ударних дронів типу "Shahed" і безпілотників-імітаторів різних типів. Сили ППО знешкодили 79 ворожих БпЛА

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Командування Повітряних сил ЗСУ.

Ворог запустив дрони з напрямків — Брянськ, Шаталово, Курськ , Міллерово, Приморсько-Ахтарськ — РФ. Також Росія вдарила чотирма зенітними керованими ракетами "С-300" із Курської області.

"Станом на 09.00 протиповітряною обороною знешкоджено 79 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на півночі, сході та півдні країни. 40 — збито вогневими засобами ураження, 39 — локаційно втрачено/подавлено РЕБ", — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що влучання БпЛА зафіксували у 14 локаціях, падіння збитих дронів виявили на двох локаціях.