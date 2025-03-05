У "Дії" з'явиться дозвіл на зброю

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Про це повідомляє RegioNews із посиланням на віцепрем'єра - міністра цифрової трансформації Михайла Федорова, якого цитує Укрінформ.

За його словами, дозволи на зброю у "Дії" можуть з'явитися вже у березні поточного року.

"Я хочу анонсувати послугу у "Дії", яка стосується не тільки ветеранів, проте, думаю, що серед ветеранів вона також буде популярною. Це "Дозвіл на зброю". Найближчим часом, я сподіваюся, що у цьому місяці, ми вже її запустимо. Вона зараз у бета-тест", - сказав Федоров.

Українці зможуть подати заявку на отримання дозволу на зберігання, носіння та придбання зброї. Відповідний документ можна буде пред'являти за потреби.

Нагадаємо, в "Дії" з'явилися дві нові послуги для ветеранів та їх родин. Йдеться про отримання статусу особи з інвалідністю та статус члена сім’ї загиблого захисника.