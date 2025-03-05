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05 березня 2025, 15:17

У "Дії" з'явиться дозвіл на зброю

05 березня 2025, 15:17
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фото: unian.ua
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У сервісі "Дія" найближчим часом з'являться дозволи на зброю. Випробування нової послуги добігає кінця

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на віцепрем'єра - міністра цифрової трансформації Михайла Федорова, якого цитує Укрінформ.

За його словами, дозволи на зброю у "Дії" можуть з'явитися вже у березні поточного року.

"Я хочу анонсувати послугу у "Дії", яка стосується не тільки ветеранів, проте, думаю, що серед ветеранів вона також буде популярною. Це "Дозвіл на зброю". Найближчим часом, я сподіваюся, що у цьому місяці, ми вже її запустимо. Вона зараз у бета-тест", - сказав Федоров.

Українці зможуть подати заявку на отримання дозволу на зберігання, носіння та придбання зброї. Відповідний документ можна буде пред'являти за потреби.

Нагадаємо, в "Дії" з'явилися дві нові послуги для ветеранів та їх родин. Йдеться про отримання статусу особи з інвалідністю та статус члена сім’ї загиблого захисника.

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