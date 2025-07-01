В Дии можно будет пожаловаться на госслужащих

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Министры будут видеть жалобы граждан в Дии

Об этом в прямом эфире сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров, передает RegioNews.

По его словам, украинцы смогут голосом или текстом дать обратную связь по государственному органу и после этого этот государственный орган, отвечающий за этот государственный орган, в госборде увидит отзыв.

Федоров считает, что это пример цифровой демократии, позволяющей оперативно изменять правила и повышать подотчетность властей.

Напомним, у Дии появилась новая услуга – замена техпаспорта онлайн.