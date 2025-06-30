11:40  30 червня
Момент прильоту в ТЦК Кривого Рогу потрапив на відео
08:30  30 червня
У ставку на Кіровоградщині виявили тіло молодої жінки
07:54  30 червня
Стрілянина в Софіївській Борщагівці: куля влучила в квартиру з дитиною
UA | RU
UA | RU
30 червня 2025, 15:49

Українські війська стабілізували фронт на Сумщині: знищено понад 9 тисяч окупантів, - Генштаб

30 червня 2025, 15:49
Читайте также на русском языке
фото: Генеральний штаб ЗСУ
Читайте также
на русском языке

Українські Сили оборони стримують натиск росіян на півночі країни та завдають значних втрат ворогу. Лінія фронту стабілізована, ЗСУ переходять до контрнаступальних дій.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає RegioNews.

На північному напрямку фронту українські Сили оборони продовжують стримувати наступ ворога в прикордонних районах Сумської області та ведуть активну оборонну операцію на межі з Курською областю РФ.

В результаті дій ЗСУ противнику не вдалося просунутись уперед. За даними з фронту, оборонці України утримують лінію Юнаківка – Яблунівка – Новомиколаївка – Олексіївка – Кіндратівка – держкордон. У районі Глушківського району Курщини бойові дії продовжуються на контрольованому українцями плацдармі.

Підрозділи ЗСУ не лише стримують атаки, але й проводять контрнаступальні дії. Зокрема, звільнено населений пункт Андріївка, а в районі Олексіївки українські війська змусили російських окупантів відступити далі від Сум. Противник продовжує кидати на цей напрямок свої найпідготовленіші сили: морську піхоту, десантно-штурмові бригади, мотострілецькі частини. Активно застосовуються дрони-камікадзе, далекобійна артилерія та авіація.

Протягом червня на Північнослобожанському і Курському напрямках загальні втрати армії РФ склали понад 9300 осіб. З них безповоротні - 4470, санітарні - приблизно 4800, ще 42 - у полоні. Окрім цього, українськими захисниками знищено 423 одиниці російської техніки: серед них шість танків, 20 бронемашин, 89 артсистем і РСЗВ, три ППО.

Українська артилерія та сили ССО регулярно завдають ударів по ворожих тилах на глибину до 100 км, включаючи об’єкти в самій Росії. У червні було уражено щонайменше 16 командних пунктів, 8 КСП, склади боєприпасів і логістичні бази. Загалом, з серпня 2024 року втрати армії РФ на північному фланзі перевищили 75 тисяч осіб та понад 2800 одиниць техніки.

Раніше повідомлялося, "Лінія оборони 1915 року": окупантам залишилося дійти 600 метрів до Дніпропетровщини.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
окупанти кордон Сумська область куртина ЗСУ наступ контрнаступ бойові втрати
У Сухопутних військах прокоментували удар по ТЦК у Кривому Розі
30 червня 2025, 12:55
Окупанти атакували дроном центр Херсона: згоріло авто, поранений чоловік
30 червня 2025, 12:40
На Харківщині прикордонники знищили блокпост і танк окупантів
30 червня 2025, 10:30
Всі новини »
27 червня 2025
Трамп і Зеленський на саміті НАТО. Що змінилося у Білому домі та чого чекати українцям від війни
Невже на американського нарциса так вплинув костюм українського президента?
24 червня 2025
Суди і протести: як у селах борються проти "оптимізації" лікарень і шкіл
Існує маса випадків, коли місцеві органи влади приймали рішення, ігноруючи думку громадськості. Наприклад, що стосується шкіл і лікарень, які сьогодні масово закриваються особливо в сільській місцевос...
23 червня 2025
(Не)довіра, публічність, відкритість. Три уроки, які мають винести українці з історії Назарія Гусакова
Черговий скандал – фінансова махінація переполошила усі українські соцмережі
19 червня 2025
Хмари НАБУ і САП навколо Чернишова. Чи допоможуть очільнику МінЄда найвищі кумівські зв’язки
Антикорупційні органи дотягнулися до найближчого президентського оточення. Як відреагує Банкова – і чи не є такою реакцією раптове призначення незрозумілого генпрокурора
Пропонували роботу в Європі, але крали гроші: сімейна пара з Харкова заробляла на фейкових вакансіях
30 червня 2025, 17:15
На Сумщині прикордонники зірвали ворожий штурм та знищили бронемашину росіян
30 червня 2025, 17:11
У Києві судитимуть забудовника, який ошукав інвесторів понад 40 київських ЖК
30 червня 2025, 17:00
"Виникла симпатія до дівчини": на Донеччині судили чоловіка, який передавав медикині з "ДНР" дані про ЗСУ
30 червня 2025, 16:47
У Запоріжжі засудили 19-річну агентку ФСБ: 15 років за держзраду
30 червня 2025, 16:31
Житель Полтави встановив унікальний рекорд
30 червня 2025, 16:07
Назвав себе Богом і бив дітей: на Волині судили очільника "секти", який довів сина до самогубства
30 червня 2025, 15:55
На Одещині судитимуть чоловіка, який зареєстрував фіктивну компанію, щоб займатися контрабандою
30 червня 2025, 15:40
Начальника надлісництва на Закарпатті підозрюють у махінаціях з деревиною на 1 мільйон грн
30 червня 2025, 15:24
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Трамп і Зеленський на саміті НАТО. Що змінилося у Білому домі та чого чекати українцям від війни
Суди і протести: як у селах борються проти "оптимізації" лікарень і шкіл
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Сергій Фурса
Максим Жорін
Всі блоги »