фото: Генеральний штаб ЗСУ

Українські Сили оборони стримують натиск росіян на півночі країни та завдають значних втрат ворогу. Лінія фронту стабілізована, ЗСУ переходять до контрнаступальних дій.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає RegioNews.

На північному напрямку фронту українські Сили оборони продовжують стримувати наступ ворога в прикордонних районах Сумської області та ведуть активну оборонну операцію на межі з Курською областю РФ.

В результаті дій ЗСУ противнику не вдалося просунутись уперед. За даними з фронту, оборонці України утримують лінію Юнаківка – Яблунівка – Новомиколаївка – Олексіївка – Кіндратівка – держкордон. У районі Глушківського району Курщини бойові дії продовжуються на контрольованому українцями плацдармі.

Підрозділи ЗСУ не лише стримують атаки, але й проводять контрнаступальні дії. Зокрема, звільнено населений пункт Андріївка, а в районі Олексіївки українські війська змусили російських окупантів відступити далі від Сум. Противник продовжує кидати на цей напрямок свої найпідготовленіші сили: морську піхоту, десантно-штурмові бригади, мотострілецькі частини. Активно застосовуються дрони-камікадзе, далекобійна артилерія та авіація.

Протягом червня на Північнослобожанському і Курському напрямках загальні втрати армії РФ склали понад 9300 осіб. З них безповоротні - 4470, санітарні - приблизно 4800, ще 42 - у полоні. Окрім цього, українськими захисниками знищено 423 одиниці російської техніки: серед них шість танків, 20 бронемашин, 89 артсистем і РСЗВ, три ППО.

Українська артилерія та сили ССО регулярно завдають ударів по ворожих тилах на глибину до 100 км, включаючи об’єкти в самій Росії. У червні було уражено щонайменше 16 командних пунктів, 8 КСП, склади боєприпасів і логістичні бази. Загалом, з серпня 2024 року втрати армії РФ на північному фланзі перевищили 75 тисяч осіб та понад 2800 одиниць техніки.

Раніше повідомлялося, "Лінія оборони 1915 року": окупантам залишилося дійти 600 метрів до Дніпропетровщини.