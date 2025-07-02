В Минобороны назвали потери российской армии с начала 2025 года

фото: Министерство обороны Украины

За полгода армия РФ потеряла в Украине более 19 дивизий (более 230 тысяч солдат) и 8 222 артсистемы

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Министерство обороны Украины.

"В первом полугодии 2025 года санитарные и необратимые потери личного состава российской армии составили 230 180 солдат. Условно это численность более 19 дивизий", — пояснили в ведомстве.

По данным Генерального штаба ВСУ, за 6 месяцев текущего года враг потерял 1311 танков и 2885 боевых бронированных машин. Больше танков в первом полугодии российская армия потеряла в феврале — 331 единицу. Больше всего враждебных ББМ наши воины сожгли в январе - 610 и марте - 607 единиц.

Также с начала года уничтожена или повреждена более 21 021 единица автомобильной техники врага.

Силы обороны продолжают успешную контрбатарейную борьбу. В первом полугодии защитники уничтожили или повредили 8222 единицы вражеских артсистем.

В настоящее время наблюдается тенденция к сохранению большого количества боеприкосновений: в июне их количество составляло — 5 304. А всего за пол года произошло более 28 273 боевых столкновений.