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02 июля 2025, 01:25

В Минобороны назвали потери российской армии с начала 2025 года

02 июля 2025, 01:25
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фото: Министерство обороны Украины
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За полгода армия РФ потеряла в Украине более 19 дивизий (более 230 тысяч солдат) и 8 222 артсистемы

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Министерство обороны Украины.

"В первом полугодии 2025 года санитарные и необратимые потери личного состава российской армии составили 230 180 солдат. Условно это численность более 19 дивизий", — пояснили в ведомстве.

По данным Генерального штаба ВСУ, за 6 месяцев текущего года враг потерял 1311 танков и 2885 боевых бронированных машин. Больше танков в первом полугодии российская армия потеряла в феврале — 331 единицу. Больше всего враждебных ББМ наши воины сожгли в январе - 610 и марте - 607 единиц.

Также с начала года уничтожена или повреждена более 21 021 единица автомобильной техники врага.

Силы обороны продолжают успешную контрбатарейную борьбу. В первом полугодии защитники уничтожили или повредили 8222 единицы вражеских артсистем.

В настоящее время наблюдается тенденция к сохранению большого количества боеприкосновений: в июне их количество составляло — 5 304. А всего за пол года произошло более 28 273 боевых столкновений.

Напомним, за прошедшую неделю Силы обороны Украины уничтожили 7 450 российских оккупантов.

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