Сили оборони отримали на озброєння безпілотні автомобілі
Міністерство оборони кодифікувало та допустило до використання у підрозділах ЗСУ безпілотний наземний комплекс "PROTECTOR" вітчизняного виробництва
Про це передає RegioNews із посиланням на Міністерство оборони України.
Важкий безпілотний наземний комплекс "PROTECTOR" розробили для виконання логістичних та бойових завдань в умовах будь-якої місцевості та у будь-яку пору року. Зазначається, що фактично — це повнорозмірний безпілотний автомобіль.
"Завдання, які може виконувати PROTECTOR: перевезення боєкомплекту або спорядження, евакуація поранених, використання як платформи під роботизований бойовий модуль, мобільних систем РЕБ і РЕР тощо", — заявили в Міноборони.
Вантажопідйомність цієї дистанційно керованої платформи — до 700 кг, а запас ходу — до 400 км. Автомобіль оснащений потужним двигуном внутрішнього згоряння, має високу прохідність.
Нагадаємо, раніше Міноборони України прийняло на озброєння гусеничний безпілотний комплекс "Мураха", здатний перевозити понад півтонни вантажів і працювати в умовах радіоелектронної боротьби.