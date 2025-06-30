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Міністерство оборони кодифікувало та допустило до використання у підрозділах ЗСУ безпілотний наземний комплекс "PROTECTOR" вітчизняного виробництва

Про це передає RegioNews із посиланням на Міністерство оборони України.

Важкий безпілотний наземний комплекс "PROTECTOR" розробили для виконання логістичних та бойових завдань в умовах будь-якої місцевості та у будь-яку пору року. Зазначається, що фактично — це повнорозмірний безпілотний автомобіль.

"Завдання, які може виконувати PROTECTOR: перевезення боєкомплекту або спорядження, евакуація поранених, використання як платформи під роботизований бойовий модуль, мобільних систем РЕБ і РЕР тощо", — заявили в Міноборони.

Вантажопідйомність цієї дистанційно керованої платформи — до 700 кг, а запас ходу — до 400 км. Автомобіль оснащений потужним двигуном внутрішнього згоряння, має високу прохідність.