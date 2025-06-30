06:35  30 червня
У Харкові під обстрілами народилося понад 50 дітей
04:20  30 червня
Бригада "Помста" спопелила російську піхоту та бронетехніку під Куп’янськом
00:35  30 червня
У Миколаєві в річці Південний Буг втопився чоловік
UA | RU
UA | RU
30 червня 2025, 07:05

Сили оборони отримали на озброєння безпілотні автомобілі

30 червня 2025, 07:05
Читайте также на русском языке
фото: Міністерство оборони України
Читайте также
на русском языке

Міністерство оборони кодифікувало та допустило до використання у підрозділах ЗСУ безпілотний наземний комплекс "PROTECTOR" вітчизняного виробництва

Про це передає RegioNews із посиланням на Міністерство оборони України.

Важкий безпілотний наземний комплекс "PROTECTOR" розробили для виконання логістичних та бойових завдань в умовах будь-якої місцевості та у будь-яку пору року. Зазначається, що фактично — це повнорозмірний безпілотний автомобіль.

"Завдання, які може виконувати PROTECTOR: перевезення боєкомплекту або спорядження, евакуація поранених, використання як платформи під роботизований бойовий модуль, мобільних систем РЕБ і РЕР тощо", — заявили в Міноборони.

Вантажопідйомність цієї дистанційно керованої платформи — до 700 кг, а запас ходу — до 400 км. Автомобіль оснащений потужним двигуном внутрішнього згоряння, має високу прохідність.

Нагадаємо, раніше Міноборони України прийняло на озброєння гусеничний безпілотний комплекс "Мураха", здатний перевозити понад півтонни вантажів і працювати в умовах радіоелектронної боротьби.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Міноборони авто ЗСУ роботи БПЛА безпілотний комплекс
Міноборони прийняло на озброєння гусеничний безпілотник "Мураха" для виконання складних завдань
29 червня 2025, 14:09
СБУ та ЗСУ знищили два російські СУ-34: військові розкрили подробиці
27 червня 2025, 20:44
На Сумщині українські десантники взяли в полон 15 окупантів
26 червня 2025, 11:54
Всі новини »
27 червня 2025
Трамп і Зеленський на саміті НАТО. Що змінилося у Білому домі та чого чекати українцям від війни
Невже на американського нарциса так вплинув костюм українського президента?
24 червня 2025
Суди і протести: як у селах борються проти "оптимізації" лікарень і шкіл
Існує маса випадків, коли місцеві органи влади приймали рішення, ігноруючи думку громадськості. Наприклад, що стосується шкіл і лікарень, які сьогодні масово закриваються особливо в сільській місцевос...
23 червня 2025
(Не)довіра, публічність, відкритість. Три уроки, які мають винести українці з історії Назарія Гусакова
Черговий скандал – фінансова махінація переполошила усі українські соцмережі
19 червня 2025
Хмари НАБУ і САП навколо Чернишова. Чи допоможуть очільнику МінЄда найвищі кумівські зв’язки
Антикорупційні органи дотягнулися до найближчого президентського оточення. Як відреагує Банкова – і чи не є такою реакцією раптове призначення незрозумілого генпрокурора
Окупанти обстріляли Миколаївщину: пошкоджена житлова інфраструктура
30 червня 2025, 08:40
У ставку на Кіровоградщині виявили тіло молодої жінки
30 червня 2025, 08:30
Військові моряки знищили 9 російських ударних БпЛА
30 червня 2025, 08:20
З прикордонних громад Сумщини за тиждень виїхали майже 500 людей
30 червня 2025, 08:16
На Херсонщині росіяни вбили 2 людей, постраждали 8 цивільних
30 червня 2025, 08:05
Стрілянина в Софіївській Борщагівці: куля влучила в квартиру з дитиною
30 червня 2025, 07:54
Росія атакувала Дніпропетровщину дронами: побита ферма та трактори
30 червня 2025, 07:45
На Хмельниччині в ДТП загинув водій і 12-річний пасажир
30 червня 2025, 07:36
Масштабна пожежа на Миколаївщині: вигоріло 50 гектарів пшениці
30 червня 2025, 07:26
Війська РФ скинули на Запорізьку область 5 авіабомб: загинула жінка
30 червня 2025, 07:20
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Трамп і Зеленський на саміті НАТО. Що змінилося у Білому домі та чого чекати українцям від війни
Суди і протести: як у селах борються проти "оптимізації" лікарень і шкіл
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Сергій Фурса
Максим Жорін
Всі блоги »