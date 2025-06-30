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В Україні зроблено важливий крок у боротьбі з ворожими дронами типу "Шахед"

Про це повідомив Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, передає RegioNews.

Нові технології здатні ефективно перехоплювати ці безпілотники. Це відкриває перспективи суттєвого зменшення кількості атак і зниження ризиків для мирного населення.

За словами Федорова, частина розробок вже впроваджена і працює, а найближчі місяці покажуть, наскільки ефективною є нова система захисту. Це може кардинально змінити ситуацію на фронті, надавши Україні перевагу у високотехнологічній війні. Особливу роль у досягненні результату відіграла співпраця українських винахідників із західними науковцями.

Таким чином, нові розробки в галузі оборонних технологій дають надію на підвищення безпеки в українських містах та зміцнення позицій України у протистоянні з ворогом.

Раніше повідомлялося, в Одесі чоловік забрав додому уламок дрона типу "Шахед".