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30 червня 2025, 17:11

На Сумщині прикордонники зірвали ворожий штурм та знищили бронемашину росіян

30 червня 2025, 17:11
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фото: ДПСУ
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Оператори дронів прикордонної бригади «Сталевий кордон» помітили ворожу бронемашину, яку окупанти готували для штурму наших позицій

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.

"Прикордонники швидко зреагували та точним ударом FPV-дрона знищили ціль, ефективно захищаючи рубежі держави", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, на Сумщині українські десантники взяли в полон 15 окупантів.

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