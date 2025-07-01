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01 июля 2025, 12:00

Генштаб ВСУ обновил данные о потерях России: информация по состоянию на 1 июля

01 июля 2025, 12:00
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фото: Генштаб ВСУ/Facebook
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За прошедшие сутки, 30 июня, Силы обороны Украины уничтожили 970 российских захватчиков, шесть боевых бронированных машин, 36 артиллерийских систем, 144 БпЛА оперативно-тактического уровня и 103 единицы автомобильной техники и автоцистерн

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Общее количество потерь армии РФ с начала полномасштабного вторжения в Украину составляет около 1 020 980 солдат.

Ранее сообщалось, что Украина создала уникальные перехватчики для уничтожения "шахедов".

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