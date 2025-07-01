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01 липня 2025, 10:55

Вночі українська ППО приземлила майже 50 російських дронів

01 липня 2025, 10:55
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фото: Генштаб ЗСУ/Facebook
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У ніч на 1 липня російські війська запустили по Україні 52 ударних дрони типу "Shahed" і безпілотники-імітатори різних типів. Сили ППО знешкодили 47 ворожих БпЛА

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Командування Повітряних сил ЗСУ.

Ворог запустив дрони з напрямків — Брянськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ — РФ.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, а також мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України.

"Станом на 09.00 протиповітряною обороною знешкоджено 47 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на півночі та сході країни. 14 — збито вогневими засобами ураження, 33 — локаційно втрачені/подавлені РЕБ", — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що влучання БпЛА зафіксували у трьох локаціях, падіння збитих дронів виявили на одній локації.

Нагадаємо, мешканець Запоріжжя виявив у Дніпрі ворожий БпЛА типу "Shahed", який впав у річку та не здетонував.

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