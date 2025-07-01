Вночі українська ППО приземлила майже 50 російських дронів
У ніч на 1 липня російські війська запустили по Україні 52 ударних дрони типу "Shahed" і безпілотники-імітатори різних типів. Сили ППО знешкодили 47 ворожих БпЛА
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Командування Повітряних сил ЗСУ.
Ворог запустив дрони з напрямків — Брянськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ — РФ.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, а також мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України.
"Станом на 09.00 протиповітряною обороною знешкоджено 47 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на півночі та сході країни. 14 — збито вогневими засобами ураження, 33 — локаційно втрачені/подавлені РЕБ", — йдеться в повідомленні.
Зазначається, що влучання БпЛА зафіксували у трьох локаціях, падіння збитих дронів виявили на одній локації.
Нагадаємо, мешканець Запоріжжя виявив у Дніпрі ворожий БпЛА типу "Shahed", який впав у річку та не здетонував.