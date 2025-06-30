"Російський задум не реалізувався": Зеленський – про ситуацію на Сумщині
Президент заявив про провал наступу РФ на Сумщині, активні бої на Покровському напрямку та зростання виробництва дронів
Президент Володимир Зеленський підбив підсумки наради з військовим командуванням і Міністром оборони, передає Regionews.
За словами глави держави, на Покровському напрямку тривають активні бойові дії:
"Там сконцентроване значне російське угруповання військ, багато штурмів".
Зеленський подякував українським захисникам за стійкість.
Сумський напрямок був окремою темою обговорення.
"Станом на сьогодні визначені завдання повністю реалізовані", — заявив президент.
Він наголосив, що "російський задум наступу на Сумщині не реалізовується".
Президент також повідомив, що мета Курської операції, яка триває майже 10 місяців, виконується. Окремо обговорили тему дронів:
"Детальна розмова й щодо українських дронів – фінансування, виконання контрактів, виробництво, постачання".
Зеленський додав, що темпи виробництва зростають і тривають переговори з ЄС щодо спільних проєктів.
"Українське лідерство в технологіях війни має бути й надалі забезпечене", — підкреслив президент.
Раніше повідомлялося, Зеленський вніс зміни до складу Ставки Верховного головнокомандувача.