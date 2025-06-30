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Президент заявив про провал наступу РФ на Сумщині, активні бої на Покровському напрямку та зростання виробництва дронів

Президент Володимир Зеленський підбив підсумки наради з військовим командуванням і Міністром оборони, передає Regionews.

За словами глави держави, на Покровському напрямку тривають активні бойові дії:

"Там сконцентроване значне російське угруповання військ, багато штурмів".

Зеленський подякував українським захисникам за стійкість.

Сумський напрямок був окремою темою обговорення.

"Станом на сьогодні визначені завдання повністю реалізовані", — заявив президент.

Він наголосив, що "російський задум наступу на Сумщині не реалізовується".

Президент також повідомив, що мета Курської операції, яка триває майже 10 місяців, виконується. Окремо обговорили тему дронів:

"Детальна розмова й щодо українських дронів – фінансування, виконання контрактів, виробництво, постачання".

Зеленський додав, що темпи виробництва зростають і тривають переговори з ЄС щодо спільних проєктів.

"Українське лідерство в технологіях війни має бути й надалі забезпечене", — підкреслив президент.

Раніше повідомлялося, Зеленський вніс зміни до складу Ставки Верховного головнокомандувача.