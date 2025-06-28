Зеленський вніс зміни до складу Ставки Верховного головнокомандувача
Президент України Володимир Зеленський вніс зміни до складу Ставки Верховного головнокомандувача
Відповідний указ №434/2025 від 27 червня опублікований на сайт глави держави, передає RegioNews.
Зеленський затвердив у персональному складі Ставки командувача об'єднаних сил Збройних сил України Михайла Драпатого.
Також, згідно з документом, до персонального складу Ставки увійшли перший заступник міністра оборони Сергій Боєв і командувач Сухопутних військ ЗСУ Геннадій Шаповалов.
Документ набирає чинності з дня його опублікування.
Раніше Зеленський призначив Шаповалова командувачем Сухопутних військ ЗСУ.
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