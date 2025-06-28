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28 червня 2025, 09:22

Зеленський вніс зміни до складу Ставки Верховного головнокомандувача

28 червня 2025, 09:22
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фото: Офіс Президента України
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Президент України Володимир Зеленський вніс зміни до складу Ставки Верховного головнокомандувача

Відповідний указ №434/2025 від 27 червня опублікований на сайт глави держави, передає RegioNews.

Зеленський затвердив у персональному складі Ставки командувача об'єднаних сил Збройних сил України Михайла Драпатого.

Також, згідно з документом, до персонального складу Ставки увійшли перший заступник міністра оборони Сергій Боєв і командувач Сухопутних військ ЗСУ Геннадій Шаповалов.

Документ набирає чинності з дня його опублікування.

Раніше Зеленський призначив Шаповалова командувачем Сухопутних військ ЗСУ.

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