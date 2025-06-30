"Российский замысел не реализовался": Зеленский – о ситуации на Сумщине
Президент заявил о провале наступления РФ на Сумщине, активных боях на Покровском направлении и росте производства дронов
Президент Владимир Зеленский подвел итоги совещания с военным командованием и Министром обороны, передает Regionews.
По словам главы государства, на Покровском направлении продолжаются активные боевые действия:
"Там сконцентрирована значительная российская группировка войск, много штурмов".
Зеленский поблагодарил украинских защитников за стойкость.
Сумское направление было отдельной темой обсуждения.
"По состоянию на сегодняшний день определенные задачи полностью реализованы", — заявил президент.
Он подчеркнул, что "российский замысел наступления в Сумской области не реализуется".
Президент также сообщил, что цель Курской операции, продолжающаяся почти 10 месяцев, выполняется. Отдельно обсудили тему дронов:
"Детальный разговор и по поводу украинских дронов - финансирование, выполнение контрактов, производство, поставка".
Зеленский добавил, что темпы производства растут и продолжаются переговоры с ЕС по совместным проектам.
"Украинское лидерство в технологиях войны должно быть и дальше обеспечено", — подчеркнул президент.
Ранее сообщалось, что Зеленский внес изменения в состав Ставки Верховного главнокомандующего.