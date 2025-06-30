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Об этом сообщает Национальный банк Украины, передает Regionews.

Национальный банк Украины официально установил новый рекордный курс евро – 48,98 гривен за один евро. Это обновление исторического максимума свидетельствует о дальнейшем ослаблении национальной валюты на валютном рынке. Эксперты отмечают, что курс может скоро достичь отметки в 50 гривен за евро, что создаст дополнительное давление на экономику.

Такой рост курса евро объясняют как внутренними экономическими факторами, так и влиянием внешних событий, влияющих на валютный рынок Украины.

Для украинцев это означает удорожание импортных товаров и возможное увеличение цен на обычные продукты.

Ранее сообщалось, евро прыгнул к историческому максимуму, доллар снизился - курс валют от НБУ.