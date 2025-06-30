фото: скриншот з сайта електронних петицій

Модель OnlyFans подала петицію до президента з вимогою декриміналізувати порноіндустрію в Україні

Про це йдеться на сайті електронних петицій офіційного інтернет-представництва президента України Володимира Зеленського, передає Regionews.

Вона аргументує це тим, що правоохоронні органи замість того, щоб боротися з реальними злочинами, займаються контрольними закупівлями та переслідуванням учасників цієї сфери.

За п’ять років роботи у цій галузі Світлана сплатила понад 40 мільйонів гривень податків. Попри це, на неї відкрили кримінальне провадження. За її словами, представники правоохоронних органів натякали на можливість "вирішення питання" за гроші.

Петиція має на меті привернути увагу до проблеми регулювання порноіндустрії та закликає до реформування законодавства, щоб дозволити фахівцям з безпеки сконцентруватися на більш серйозних злочинах. Така ініціатива викликає жваві обговорення у суспільстві і серед експертів.

Раніше повідомлялося, українські моделі з OnlyFans задекларували понад 130 мільйонів.