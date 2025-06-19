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19 червня 2025, 03:40

Українські моделі з OnlyFans задекларували понад 130 мільйонів

19 червня 2025, 03:40
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Данило Гетманцев розповів, яку суму задекларували українці з OnlyFans. Проте, за його словами, більшість з них не декларує доходи

Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, передає RegioNews.

За словами Гетманцева, наші громадяни отримують дохід з OnlyFans, проте не завжди декларують ці гроші. Він зауважив, що лише 152 українці задекларували прибуток з цієї платформи. Йдеться про 132,8 мільйона гривень податків.

При цьому за неофіційними оцінками, на OnlyFans працює щонайменше 5 тисяч громадян України. На думку Гетманцева, це питання не лише про податки, а й про ризики кримінального переслідування.

"У парламенті вже лежить законопроєкт про декриміналізацію, і я послідовно підтримую його якнайшвидше ухвалення. Це — про чесність, податкову дисципліну та нові надходження до бюджету. Бо податки — це не про страх, а про відповідальність. І має бути відкрито, по-людськи та без подвійних стандартів", - написав Гетманцев.

OnlyFans - платформа, на якій творці контенту заробляють на платній підписці. Люди можуть платити за ексклюзивний контент. Найчастіше йдеться про "розваги для дорослих". Проте також на платформі є творці контенту про фітнес та на інші теми. Автори контенту отримують фінансування від прихильників, а також чайові та платні трансляції.

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