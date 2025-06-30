ТЦК под контролем: большинство "скандалов" в июне – фейки и ИПСО
В июне большинство жалоб о деятельности ТЦК оказались ложными или манипулятивными. После проведения проверки подтверждения нашли только 14% случаев
Об этом сообщили Сухопутные войска ВСУ, передает RegioNews.
Отмечается, что из 257 проанализированных инцидентов, связанных с ТЦК, только 36 (14%) имели реальные основания. Остальные 86% оказались фейками, манипуляциями или информационно-психологическими операциями (ИПСО), направленными на дискредитацию сил обороны.
По результатам расследований:
- 1 лицо отстранено от обязанностей,
- 5 человек привлечены к дисциплинарной ответственности,
- 30 служебных расследований еще продолжаются.
"Общество должно быть информировано о фактах нарушений, расследования и наказания всех, кто не соблюдал свои должностные обязанности или нарушил Закон", – подчеркнули в командовании.
Напомним, 18 июня в Стрыйском районном ТЦК и СП скончался военнообязанный. Предварительно у мужчины произошел инфаркт.
Ранее сообщалось, что Офис Генерального прокурора обнародовал данные о более чем 1 000 уголовных производствах по действиям работников ТЦК и СП. Ни в одном из них до сих пор не вынесен приговор.
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