Затримання та побиття працівниками ТЦК: більше 1000 справ — жодного вироку немає

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Офіс Генерального прокурора оприлюднив дані щодо понад 1 000 кримінальних проваджень стосовно дій працівників територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП)

Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко, передає RegioNews.

Незважаючи на обсяг розпочатих кримінальних справ — понад 1 000 — в жодному з них досі не винесено вироку.

За словами заступника управління спеціальної прокуратури Андрія Жогана, за останні роки:

Проведено досудові розслідування у 166 справах за фактом побиття громадян працівниками ТЦК, з яких до суду направлено лише 17 обвинувальних актів.

Розслідувалося 339 справ щодо перевищення службових повноважень, але до суду передано лише п'ять.

Відкрите провадження за 208 фактами незаконного утримання осіб.

Ще 235 справ стосувалися незаконного затримання, що також розслідуються.

Загалом 245 проваджень все ще перебувають на стадії слідства, з яких лише трьом особам вже повідомлено про підозру.

"Сумарно понад 1000 справ на працівників ТЦК! При цьому жодного вироку досі немає", — зауважив Олексій Гончаренко.