Затримання та побиття працівниками ТЦК: більше 1000 справ — жодного вироку немає
Офіс Генерального прокурора оприлюднив дані щодо понад 1 000 кримінальних проваджень стосовно дій працівників територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП)
Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко, передає RegioNews.
Незважаючи на обсяг розпочатих кримінальних справ — понад 1 000 — в жодному з них досі не винесено вироку.
За словами заступника управління спеціальної прокуратури Андрія Жогана, за останні роки:
- Проведено досудові розслідування у 166 справах за фактом побиття громадян працівниками ТЦК, з яких до суду направлено лише 17 обвинувальних актів.
- Розслідувалося 339 справ щодо перевищення службових повноважень, але до суду передано лише п'ять.
- Відкрите провадження за 208 фактами незаконного утримання осіб.
- Ще 235 справ стосувалися незаконного затримання, що також розслідуються.
- Загалом 245 проваджень все ще перебувають на стадії слідства, з яких лише трьом особам вже повідомлено про підозру.
"Сумарно понад 1000 справ на працівників ТЦК! При цьому жодного вироку досі немає", — зауважив Олексій Гончаренко.
Нагадаємо, у Києві працівники ТЦК за 2-15 тисяч доларів допомогли уникнути мобілізації тисячам військовозобов’язаних.
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