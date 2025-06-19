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19 червня 2025, 20:00

Затримання та побиття працівниками ТЦК: більше 1000 справ — жодного вироку немає

19 червня 2025, 20:00
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ілюстративне фото: з відкритих джерел
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Офіс Генерального прокурора оприлюднив дані щодо понад 1 000 кримінальних проваджень стосовно дій працівників територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП)

Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко, передає RegioNews.

Незважаючи на обсяг розпочатих кримінальних справ — понад 1 000 — в жодному з них досі не винесено вироку.

За словами заступника управління спеціальної прокуратури Андрія Жогана, за останні роки:

  • Проведено досудові розслідування у 166 справах за фактом побиття громадян працівниками ТЦК, з яких до суду направлено лише 17 обвинувальних актів.
  • Розслідувалося 339 справ щодо перевищення службових повноважень, але до суду передано лише п'ять.
  • Відкрите провадження за 208 фактами незаконного утримання осіб.
  • Ще 235 справ стосувалися незаконного затримання, що також розслідуються.
  • Загалом 245 проваджень все ще перебувають на стадії слідства, з яких лише трьом особам вже повідомлено про підозру.

"Сумарно понад 1000 справ на працівників ТЦК! При цьому жодного вироку досі немає", — зауважив Олексій Гончаренко.

Нагадаємо, у Києві працівники ТЦК за 2-15 тисяч доларів допомогли уникнути мобілізації тисячам військовозобов’язаних.

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ТЦК кримінальна справа Побиття затримання мобілізація викрадення людей нардеп Офіс генпрокурора
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