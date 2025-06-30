За сутки ВСУ уничтожили 3 вертолета и ликвидировали более 1000 россиян, — Генштаб
За прошедшие сутки, 29 июня, Силы обороны Украины уничтожили 1 070 российских захватчиков, 42 крылатые ракеты, три вертолета, две системы РСЗО и одну ПВО, четыре танка, семь боевых бронированных машин, 29 артиллерийских систем, 172 БпЛА оперативно-тактического уровня и 85 единиц автомобильной техники и автоцистерн
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
Общее количество потерь армии РФ с начала полномасштабного вторжения в Украину составляет около 1 020 010 солдат.
Напомним, за прошедшую неделю Силы обороны Украины уничтожили 7 450 российских оккупантов.
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