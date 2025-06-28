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28 червня 2025, 00:35

Старі методи боротьби з шахедами вже не працюють: що роблять у Запоріжжі для протидії російським дронами

28 червня 2025, 00:35
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Фото з відкритих джерел
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У Запорізькій ОВА розповіли, як змінюється боротьба проти російських дронів. За словами Івана Федорова, в області тестують щонайменше сім моделей "перехоплювачів"

Про це повідомляє "Справжнє", передає RegioNews.

За словами голова Запорізької військової адміністрації Івана Федорова, у Запорізькій області тестують щонайменше сім дронів-перехоплювачів. Він зазначив, що старі методи боротьби з "шахедами" втрачають свою ефективність.

Іван Федоров зазначив, що зараз ставка в боротьбі з ворожими безпілотниками робиться на дрони-перехоплювачі. Вони вже продемонстрували свою ефективність. Вперше такі перехоплювачі в області застосували півтора місяці тому.

Місцева влада вже передала захисникам таких дронів на 10 мільйонів гривень. Далі планується передати ще сотні таких дронів на ще 30 мільйонів.

"На території Запорізької області зроблено один із експериментальних полігонів по програмі Brave1. І саме зараз ми тестуємо щонайменше сім засобів: дронів-перехоплювачів", – розповів начальник ОВА.

Нагадаємо, на Сумщині почали облаштовувати захисні конструкції зі спеціальних антидронових сіток. Вони призначені для того, щоб ускладнювати роботу ворожої аеророзвідки та зменшити ефективність атак дронів. Місцева влада зазначає, що це підвищує безпеку місцевих жителів та військових.

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