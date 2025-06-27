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Українські військові знищили два російські винищувачі. Йдеться про атаку на аеродром Маринівка на території РФ

Про це повідомляє СБУ, передає RegioNews.

СБУ та ССО ЗСУ знищили два російські літаки СУ-34 на аеродромі Маринівка у Волгоградській області. Відомо, що ще два літаки було пошкоджено.

Це сталось в рамках спільної спеціальної спецоперації. Багатофункціональні винищувачі Су-34 росіяни використовують на лінії фронту для бомбардувань. Зокрема, саме з цих літаків вони скидають керовані авіабомби.

Знищили російські літаки далекобійними дронами. Внаслідок атаки сталась пожежа техніко-експлуатаційної частини ворожого аеродрому, яка є критично важливою інфраструктурою військового об’єкту. Зазначається, що там росіяни готують літаки до польотів, а також ремонтують їх.

"Спільно із побратимами продовжуємо роботу над послабленням авіаційної складової армії РФ. Військові аеродроми та літаки в глибокому тилу ворога є абсолютно законною ціллю для України", - пишуть в СБУ.

Нагадаємо, 12 червня Сили безпілотних систем ЗСУ завдали удару по технопарку "Рєзоніт" в населеному пункті Зубово Московської області. Внаслідок атаки зафіксували вибухи на території російського заводу, на якому виготовляють друковані плати та електроніки.