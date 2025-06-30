В ВСУ назвали потери российской армии за неделю

фото: Генштаб ВСУ/Facebook

За прошедшую неделю, с 22 по 29 июня, Силы обороны Украины уничтожили около 7 450 оккупантов, а также 2 164 единицы вооружения и военной техники российских захватчиков

Об этом сообщил генерал-лейтенант ВСУ Александр Павлюк, передает RegioNews.

За указанный период существенные потери понесли вооружение и военная техника российских войск:

12 танков;

48 боевых бронированных машин;

257 артиллерийских систем;

четыре РСЗО;

одну установку ПВО;

774 единицы автотехники;

одну единицу спецтехники.

"По данным Генерального штаба ВС Украины, за неделю наши защитники уничтожили по меньшей мере 4 российских самолета, 18 ракет и 1045 БпЛА ОТР, в том числе ударных дронов", - добавил Александр Павлюк.