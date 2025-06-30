В ВСУ назвали потери российской армии за неделю
За прошедшую неделю, с 22 по 29 июня, Силы обороны Украины уничтожили около 7 450 оккупантов, а также 2 164 единицы вооружения и военной техники российских захватчиков
Об этом сообщил генерал-лейтенант ВСУ Александр Павлюк, передает RegioNews.
За указанный период существенные потери понесли вооружение и военная техника российских войск:
- 12 танков;
- 48 боевых бронированных машин;
- 257 артиллерийских систем;
- четыре РСЗО;
- одну установку ПВО;
- 774 единицы автотехники;
- одну единицу спецтехники.
"По данным Генерального штаба ВС Украины, за неделю наши защитники уничтожили по меньшей мере 4 российских самолета, 18 ракет и 1045 БпЛА ОТР, в том числе ударных дронов", - добавил Александр Павлюк.
Напомним, украинские военные уничтожили два российских самолета СУ-34 на аэродроме Мариновка в Волгоградской области.
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