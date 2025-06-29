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Об этом сообщает Телеграмм-канал "Times of Ukraine: Новости Украины", передает RegioNews.

В ночь на 29 июня российская армия совершила масштабную комбинированную атаку на мирные города Украины. Под удар попали как западные, так и центральные области. Для обстрелов оккупанты использовали дроны-камикадзе и крылатые ракеты, направленные на критические объекты инфраструктуры и жилые кварталы.

Во Львовской области ракеты и БПЛА ударили по критической инфраструктуре. По информации областной военной администрации, обошлось без жертв.

В то же время в Ивано-Франковской области атака повредила церковь, частные дома и хозяйства. Известно об одной пострадавшей женщине.

В Кременчугском районе Полтавщины ракета попала по предприятию, в результате чего возник пожар. Потерпевших нет.

В Черкасской области вражеские ракеты попали в три многоэтажки - шесть человек ранены.

В Запорожье пострадали предприятие и жилые здания, один человек получил травмы. Подобная ситуация сложилась и в Харьковской области: дрон-камикадзе типа "Молния" попал в крышу многоэтажки.

Повреждения получили дома и на Сумщине, там также ранены. В Николаевской области поражен инфраструктурный объект, обошлось без пострадавших.

Серия взрывов зафиксирована также в Днепропетровской, Тернопольской, Ровенской, Волынской, Житомирской, Винницкой и Киевской областях. Наиболее мощные атаки прошли по западным регионам – кое-где зафиксированы перебои с электроснабжением. Польша поднимала истребители на фоне угрозы, а один из российских БПЛА, по предварительным данным, пролетел через территорию Молдовы и приблизился к границе с Румынией.

Украинские силы ПВО работали по враждебным целям ночью.

Ранее сообщалось о массированном ракетно-дроновом ударе РФ 29 июня: ВСУ обезвредили 475 враждебных целей.