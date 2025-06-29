13:45  29 июня
В Киевской области зафиксировали повышенный уровень озона - как обезопаситься во время жары
10:30  29 июня
В результате ночной массированной атаки в Полтаве поврежден вокзал Полтава-Южная
16:42  28 июня
Во Львове зафиксировали уникальный рекорд
UA | RU
UA | RU
29 июня 2025, 11:00

В ночь на 29 июня РФ атаковала мирные города: что известно о последствиях атаки по областям

29 июня 2025, 11:00
Читайте також українською мовою
фото: иллюстративное
Читайте також
українською мовою

Пострадали жилые кварталы и инфраструктура в разных регионах

Об этом сообщает Телеграмм-канал "Times of Ukraine: Новости Украины", передает RegioNews.

В ночь на 29 июня российская армия совершила масштабную комбинированную атаку на мирные города Украины. Под удар попали как западные, так и центральные области. Для обстрелов оккупанты использовали дроны-камикадзе и крылатые ракеты, направленные на критические объекты инфраструктуры и жилые кварталы.

  • Во Львовской области ракеты и БПЛА ударили по критической инфраструктуре. По информации областной военной администрации, обошлось без жертв.
  • В то же время в Ивано-Франковской области атака повредила церковь, частные дома и хозяйства. Известно об одной пострадавшей женщине.
  • В Кременчугском районе Полтавщины ракета попала по предприятию, в результате чего возник пожар. Потерпевших нет.
  • В Черкасской области вражеские ракеты попали в три многоэтажки - шесть человек ранены.
  • В Запорожье пострадали предприятие и жилые здания, один человек получил травмы. Подобная ситуация сложилась и в Харьковской области: дрон-камикадзе типа "Молния" попал в крышу многоэтажки.
  • Повреждения получили дома и на Сумщине, там также ранены. В Николаевской области поражен инфраструктурный объект, обошлось без пострадавших.

Серия взрывов зафиксирована также в Днепропетровской, Тернопольской, Ровенской, Волынской, Житомирской, Винницкой и Киевской областях. Наиболее мощные атаки прошли по западным регионам – кое-где зафиксированы перебои с электроснабжением. Польша поднимала истребители на фоне угрозы, а один из российских БПЛА, по предварительным данным, пролетел через территорию Молдовы и приблизился к границе с Румынией.

Украинские силы ПВО работали по враждебным целям ночью.

Ранее сообщалось о массированном ракетно-дроновом ударе РФ 29 июня: ВСУ обезвредили 475 враждебных целей.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
атака Украина Россия обстрел ракета ПВО
В результате ночной массированной атаки в Полтаве поврежден вокзал Полтава-Южная
29 июня 2025, 10:30
Массированный ракетно-дроновый удар РФ 29 июня: ВСУ обезвредили 475 вражеских целей
29 июня 2025, 09:30
Во время массированного ракетно-дронового удара по Украине 29 июня погиб пилот F-16 Максим Устименко
29 июня 2025, 08:55
Все новости »
27 июня 2025
Трамп и Зеленский на саммите НАТО. Что изменилось в Белом доме и чего ждать украинцам от войны
Неужели на американского нарцисса так повлиял костюм украинского президента?
24 июня 2025
Суды и протесты: как в селах борются против "оптимизации" больниц и школ
Существует масса случаев, когда местные органы власти принимали решения, игнорируя мнение общественности. Например, что касается школ и больниц, которые сегодня массово закрываются особенно в сельской...
23 июня 2025
(Не)доверие, публичность, открытость. Три урока, которые должны извлечь украинцы из истории Назария Гусакова
Очередной скандал – финансовая махинация переполошила все украинские соцсети
19 июня 2025
Облака НАБУ и САП вокруг Чернышева. Помогут ли главе МинЕда самые высокие кумовские связи
Антикоррупционные органы дотянулись до ближайшего президентского окружения. Как отреагирует Банковая – и не является ли такой реакцией внезапное назначение непонятного генпрокурора
До +37 градусов в тени: сильная жара накроет Украину уже в эти выходные
29 июня 2025, 15:10
Министерство национального единства создавали ради единой цели
29 июня 2025, 14:28
В результате очередного удара РФ на Херсонщине погибла женщина, семеро получили ранения
29 июня 2025, 14:25
Минобороны приняло на вооружение гусеничный беспилотник "Муравей" для выполнения сложных задач
29 июня 2025, 14:09
В Киевской области зафиксировали повышенный уровень озона - как обезопаситься во время жары
29 июня 2025, 13:45
Россия атаковала Донецкую область: один погибший и 10 раненых в сутки
29 июня 2025, 13:00
Массированный обстрел Запорожья: 395 ударов в сутки, пострадала 16-летняя девушка
29 июня 2025, 12:40
Враг обстрелял Харьковщину: повреждены жилые дома и сельхозтехника
29 июня 2025, 12:20
Министерство национального единства создавали ради единой цели
29 июня 2025, 11:59
Шесть человек пострадали, из них один ребенок: последствия обстрела рф в Черкасской области
29 июня 2025, 11:17
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Трамп и Зеленский на саммите НАТО. Что изменилось в Белом доме и чего ждать украинцам от войны
Суды и протесты: как в селах борются против "оптимизации" больниц и школ
Все публикации »
Вадим Денисенко
Сергей Фурса
Максим Жорин
Все блоги »