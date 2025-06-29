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29 июня 2025, 09:30

Массированный ракетно-дроновый удар РФ 29 июня: ВСУ обезвредили 475 вражеских целей

29 июня 2025, 09:30
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фото: Воздушные силы ВС Украины
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В ночь на 29 июня 2025 года российские оккупанты провели масштабное воздушное нападение на Украину, применив более 530 ракет и дронов

Об этом сообщают Воздушные Силы ВС Украины, передает RegioNews.

Среди них ударные беспилотники типа Shahed, аэробалистические, баллистические и крылатые ракеты, а также зенитные управляемые ракеты. Общее количество атакующих целей достигло 537.

Атака была осуществлена по разным направлениям, в частности с территорий Курской, Брянской, Воронежской областей России, временно оккупированного Крыма и акватории Черного моря. Больше всего использовались беспилотники Shahed – более 250 единиц. Также враг применил ракеты "Кинжал", "Искандер", "Калибр" и зенитные ракеты С-300.

Украинские силы обороны активно противодействовали этой атаке. В отражении нападения участвовали авиация, зенитно-ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы (РЭБ), беспилотные системы и мобильные огневые группы. Благодаря слаженной работе всех подразделений удалось обезвредить 475 враждебных целей. Из них 249 были сбиты огневыми средствами, а 226 – утрачены или подавлены средствами радиоэлектронной борьбы.

В частности, сбиты 211 беспилотников типа Shahed, один баллистический ракетный снаряд, 33 крылатых ракеты Х-101 и Искандер-К, а также 4 ракеты "Калибр". Противник успел попасть в шесть объектов, а обломки сбитой техники упали в восьми разных местах.

Ранее сообщалось, в Одессе "Шахед" попал в многоэтажный дом.

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Россия Украина УДАР атака ПВО ракетный удар шахед Кинжал Калибр Искандер
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