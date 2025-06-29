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В ночь на 29 июня 2025 года российские оккупанты совершили очередной массированный ракетно-дроновый удар по территории Украины

Об этом сообщают Воздушные силы ВС Украины, передает RegioNews.

Враг применил разные типы ракет и ударные беспилотные летательные аппараты, общее количество воздушных целей превысило 500.

Для отражения этой масштабной атаки были задействованы все средства противовоздушной обороны. Особо активную роль сыграла авиация Воздушных Сил Украины. Самолеты F-16 эффективно уничтожили десятки вражеских "шахедов".

К сожалению, во время ночных боевых действий произошла тяжелая потеря. Подполковник Максим Устименко, пилот первого класса, рожденный в 1993 году, погиб, отражая атаку противника на самолете F-16. Он сбил семь воздушных целей, применив весь комплекс бортового вооружения. При поражении последней цели его самолет получил повреждение и начал терять высоту. Максим сделал все возможное, чтобы увести поврежденную машину от населенного пункта, но катапультироваться не успел. Он погиб, выполняя свой долг с честью.

Украинское сообщество выражает искренние соболезнования семье и близким Максима Устименко. Вечная память Герою, который до последнего защищал небо Украины.

Напомним об историческом бое: украинские военные на F-16 впервые сбили российский Су-35.