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Німецький військовий оглядач розповів, як "мегалітак Путіна" програв перший повітряний бій. Російський пілот потрапив у засідку

Про це повідомляє військовий оглядач Bild Юліан Рьопке, передає RegioNews.

Німецький оглядач повідомив, що українські військові вперше збили російський Су-35 за допомогою західного винищувача F-16. За його даними, це сталось на Курському напрямку.

Експерт назвав цей бій історичним. За його словами, "мегалітак диктатора Путіна" програв перший повітряний бій. Журналіст розповів, що українці застосували F-16 для атак позицій російських військ на Сумщині та Курщині, коли росіяни направили в бій Су-35.

В результаті російський пілот потрапив у засідку. Україна разом з F-16 підняла шведський Saab 340 AEW&C, який виявив російський винищувач за 200–300 км і передав координати пілотові F-16. Тоді F-16 випустив ракету AIM-120, яка поцілила в Су-35 поблизу міста Кореневе на Курщині. Російський пілот встиг катапультуватися, а українські пілоти повернулись на базу без втрат.

Нагадаємо, що 7 червня Командування Повітряних сил ЗСУ підтверджували збиття Су-35 на Курському напрямку.

Зазначимо, що Су-35 — сучасний багатоцільовий винищувач Росії, який активно застосовується у війні проти України. Вартість одного такого літака 98-104 мільйонів доларів.