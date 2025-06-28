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28 июня 2025, 00:55

В Украине подешевел картофель: какие теперь цены

28 июня 2025, 00:55
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Иллюстративное фото
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В Украине цены на молодой картофель начали падать. Однако если сравнивать с прошлым годом, все еще фиксируют удорожание

Об этом сообщает agronews.ua, передает RegioNews.

На украинском рынке увеличилось предложение картофеля нового урожая. Благодаря этому цены начинают снижаться. Сейчас производители уже продают этот овощ по 18–28 гривен за килограмм. Это на 10% меньше, чем было на прошлой неделе.

При этом, если сравнивать с прошлым годом, то сегодня картофель в Украине дороже на 30%. Однако цены могут продолжать снижаться, поскольку предложение будет увеличиваться ежедневно.

Напомним, на украинском рынке уже появились ранние арбузы. По состоянию на конец июня оптовому рынку во Львове стоимость килограмма составляла 35 гривен. Однако не ожидается, что цены упадут в этом году.

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