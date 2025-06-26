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26 червня 2025, 06:00

В Україні подорожчали яйця та олія: які тепер ціни

26 червня 2025, 06:00
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В Україні зросла вартість яєць та олії. У різних мережах змінили цінники

Про це повідомляє agronews, передає RegioNews.

На українському ринку в червні подорожчали соняшникова олія та курячі яйця. Зокрема, олія торгової марки Олейна в середньому коштує 82 гривні (минулого місяця 80,65 гривні). Соняшникова олія Щедрий Дар лишається зі стабільним цінником 80,66 гривні.

Мережа Auchan продає олію Олейна по 83,10 гривні, тоді як Novus пропонує той самий продукт за 81,99 гривні. При цьому в Metro середні ціни 81,50 і 81,40 гривні відповідно. При цьому олія Щедрий Дар у різних торгових точках варіюється від 79,20 гривні в Metro до 81,99 гривні в Novus.

Що стосується яєць, то десяток першої категорії торгової марки Квочка коштує в середньому 67,90 гривні. У травні середня вартість була 66,57 гривні.

При цьому Auchan пропонує яйця Квочка по 67,90 гривні за десяток. Водночас яйця марки Ясенсвіт можна купити за 71,40 гривні, у Novus за 70,99 гривні, а в Megamarket за 78,20 гривні (ціна за десяток).

Нагадаємо, раніше в Україні подорожчала риба. Зокрема, це стосується свіжомороженої скумбрії. ЇЇ вартість зросла до 224,05 гривні за кілограм. Для порівняння, в травні це було 197,18 гривні.

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