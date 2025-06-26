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26 червня 2025, 04:45

В Україні з'явились ранні кавуни: які ціни

26 червня 2025, 04:45
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Ілюстративне фото
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На українському ринку вже з'явились ранні кавуни. Експерти розповіли, що буде з цінами цьогоріч

Про це повідомляє agronews, передає RegioNews.

Перші кавуни вже з'явились на українському ринку. Станом на 20 червня на гуртовому ринку у Львові вартість за кілограм становила 35 гривень. Фермери планують вдвічі збільшити площі баштанними культурами та іншими овочами. Однак це не означає, що ціни стануть нижче.

За словами керівника департаменту сільського господарства Херсонської ОДА Дмитра Юнусова, вся продукція буде йти на внутрішній ринок. Адже Херсонщина не зможе досягти потенціалу для експорту. В середньому у 2025 році планують зібрати 10 тонн херсонських кавунів.

Юнусов також додав, що збільшення кількості виробництва херсонських кавунів навряд чи вплине на зменшення їх вартості. Тому ціни, як і минулого року, скоріше за все, будуть на високому рівні.

Нагадаємо, раніше повідомлялось про подорожчання яблук. Лише за кілька тижнів ціна зросла до понад 100 гривень за кілограм. Вартість зросла на 75%.

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