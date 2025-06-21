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21 червня 2025, 04:35

Фуражна кукурудза в Україні змінилась в ціні: що відбувається на ринку

21 червня 2025, 04:35
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Ілюстративне фото
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В Україні фіксують зміни вартості фуражної кукурудзи. Серед причин називають те, що більша частина покупців чекають на новий врожай

Про це повідомляє agronews, передає RegioNews.

В Україні подешевшала фуражна кукурудза. На внутрішньому ринку фіксували вартість в межах 9400-10300 грн/т СРТ. При цьому максимальні ціни ставили лише ті компанії, яким було потрібно терміново залучити додаткові обсяги сировини.

Експерти пояснили, що ліквідність на ринку кукурудзи залишається низькою. Причиною стало те, що основна частина покупців завершила закупівлі зерна поточного сезону та переорієнтувалася на ранні культури нового врожаю.

Нагадаємо, раніше у Кіровоградській області за останній місяць зафіксували зниження закупівельної ціни на молоко — мінус 2 гривні за літр. Причиною назвали збільшення обсягів надоїв та активний випас худоби. За словами експертів, ця ситуація для області неунікальна, адже здешевлення молока в літній період — загальноукраїнська тенденція.

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