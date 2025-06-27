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27 червня 2025, 19:29

Заволоділи $404 млн: судитимуть співучасника справи про бурові установки

27 червня 2025, 19:29
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фото: ілюстративне
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Прокуратура завершила досудове розслідування щодо одного з учасників організованої злочинної групи, яка у 2010–2011 роках незаконно заволоділа коштами державної компанії "Чорноморнафтогаз"

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews.

Йдеться про понад 404 мільйони доларів США - саме на таку суму було придбано дві морські бурові установки за штучно завищеною ціною. Обвинувальний акт щодо підозрюваного вже передано до суду.

За версією слідства, угруповання очолював експрезидент-втікач України, який перебуває у розшуку. До складу злочинної структури входили чиновники Кабміну, представники НАК "Нафтогаз України", керівництво "Чорноморнафтогазу", представники банківських установ і підконтрольних підприємств. Один із учасників організував цілу мережу фіктивних компаній - понад 30 як українських, так і іноземних. Через них, з використанням підроблених документів та банківських систем, проводилася легалізація отриманих злочинним шляхом коштів.

Зокрема, обвинувачений передав співучасникам документи та печатки контрольованих фірм, виготовив фальшиві папери для проведення фіктивних тендерів, а також здійснював перекази через систему "Клієнт-банк". Йому інкримінують участь у злочинній організації, заволодіння державним майном в особливо великих розмірах, службове підроблення та легалізацію доходів (згідно з кількома статтями Кримінального кодексу України, ч. 1 ст. 255; ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191; ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 366; ч. 4 ст. 28, ч. 3, 4, ст. 358; ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 209).

Для компенсації завданих збитків накладено арешт на майно обвинуваченого: будинок і земельну ділянку в Києві, а також частку в товаристві з обмеженою відповідальністю. Раніше у цій справі вже винесено вироки трьом особам, ще дев'ятеро - у розшуку.

Нагадаємо, справа про корупцію в Мінрегіоні: Чернишову обрали запобіжний захід.

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