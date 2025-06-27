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27 червня 2025, 16:45

Не надали допомогу та залишили помирати: сімох працівників Харківського СІЗО підозрюють у смерті затриманого

27 червня 2025, 16:45
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фото: ДБР
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Сімом співробітникам Харківського слідчого ізолятора повідомлено про підозру у справі, що стосується смерті затриманого у квітні 2025 року

Про це інформує Державне бюро розслідувань, передає RegioNews.

За даними слідства, працівники СІЗО – включно з тодішнім керівником, оперуповноваженими, інспекторами та черговим помічником начальника – помістили затриманого в камеру до засудженого, що прямо суперечить вимогам законодавства. Метою такого переведення було так зване "виховання" новоприбулого. Вже за кілька годин після цього співкамерник завдав йому численних побоїв.

Замість того, аби викликати лікарів, охоронці залишили побитого у віддаленій камері, де він невдовзі помер. Експертиза засвідчила: черепно-мозкова травма, переломи та ушкодження внутрішніх органів могли не призвести до смерті, якби допомогу надали вчасно. Щоб приховати факти перевищення повноважень і службової недбалості, співробітники СІЗО подали неправдиву інформацію про обставини події.

Кожного з підозрюваних правоохоронців перевіряють за різними статтями Кримінального кодексу – від перевищення влади до залишення в небезпеці та службової недбалості, що призвела до смерті. Санкції передбачають до 10 років позбавлення волі. Окрім цього, Нацполіція окремо оголосила підозру засудженому, який безпосередньо побив потерпілого – за статтею про тяжкі тілесні ушкодження, що спричинили смерть. Наразі вирішується питання про взяття всіх фігурантів справи під варту.

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