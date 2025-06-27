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Прокуратура завершила досудебное расследование в отношении одного из участников организованной преступной группы, которая в 2010–2011 годах незаконно завладела средствами государственной компании "Черноморнефтегаз"

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, передает RegioNews.

Речь идет о более чем 404 миллионах долларов США - именно на такую сумму были приобретены две морские буровые установки по искусственно завышенной цене. Обвинительный акт по подозреваемому уже передан в суд.

По версии следствия, группировку возглавлял находящийся в розыске экспрезидент-беглец Украины. В состав преступной структуры входили чиновники Кабмина, представители НАК "Нефтегаз Украины", руководство "Черноморнефтегаза", представители банковских учреждений и подконтрольных предприятий. Один из участников организовал целую сеть фиктивных компаний - более 30 как украинских, так и иностранных. Через них, с использованием поддельных документов и банковских систем, производилась легализация полученных преступным путем средств.

В частности, обвиняемый передал соучастникам документы и печати контролируемых фирм, изготовил фальшивые бумаги для проведения фиктивных тендеров, а также переводы через систему "Клиент-банк". Ему инкриминируют участие в преступной организации, завладение государственным имуществом в особо крупных размерах, служебный подлог и легализацию доходов (согласно нескольким статьям Уголовного кодекса Украины, ч. 1 ст. 255; ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191; ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 366; ч. 4 ст. 28, ч. 3, 4, ст. 358; ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 209).

Для компенсации нанесенного ущерба наложен арест на имущество обвиняемого: дом и земельный участок в Киеве, а также долю в обществе с ограниченной ответственностью. Ранее по этому делу уже вынесены приговоры трем лицам, еще девять - в розыске.

Напомним, дело о коррупции в Минрегионе: Чернышеву избрали меру пресечения.