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27 червня 2025, 11:36

ДБР передало ЗСУ зброю, яку правоохоронці знайшли у гаражі в Києві

27 червня 2025, 11:36
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фото: ДБР
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Правоохоронці передали одній з військових частин ЗСУ зброю та боєприпаси, які було виявлено в одному з гаражів Деснянського району столиці

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДБР.

Військовим передали:

  • понад 35 тисяч патронів;
  • 6 гранатометів;
  • 6 БПЛА;
  • 130 гранат;
  • 90 ВОГів;
  • автомати;
  • снайперські гвинтівки;
  • ударно-дистанційні запали;
  • прилади для спостереження;
  • пістолети;
  • протипіхотні міни.

Вартість арсеналу сягає близько 7 мільйонів гривень.

Нагадаємо, працівники Державного бюро розслідувань за сприяння Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції виявили в середмісті Києва великий сховок зі зброєю.

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