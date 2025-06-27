ДБР передало ЗСУ зброю, яку правоохоронці знайшли у гаражі в Києві
Правоохоронці передали одній з військових частин ЗСУ зброю та боєприпаси, які було виявлено в одному з гаражів Деснянського району столиці
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДБР.
Військовим передали:
- понад 35 тисяч патронів;
- 6 гранатометів;
- 6 БПЛА;
- 130 гранат;
- 90 ВОГів;
- автомати;
- снайперські гвинтівки;
- ударно-дистанційні запали;
- прилади для спостереження;
- пістолети;
- протипіхотні міни.
Вартість арсеналу сягає близько 7 мільйонів гривень.
Нагадаємо, працівники Державного бюро розслідувань за сприяння Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції виявили в середмісті Києва великий сховок зі зброєю.
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